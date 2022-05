Da lunedì 30 maggio sono in programma lavori di asfaltatura in via Bergnana, via Reno Vecchio (da via Mussolina al termine) e via Di Mezzo (da via Bassa a via Castagnolo).

Fino al termine dei lavori, su queste strade verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore e il divieto di transito dalle 0 alle 24 (esclusi i residenti).

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto