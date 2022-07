Attacco no vax alla sede UIL di Bologna, Piccinini (M5S): “Gesto indecente. Massima solidarietà al sindacato”

“L’attacco No Vax contro la Uil è semplicemente indecente. Voglio esprimere la mia più completa solidarietà al sindacato nella speranza che le forze dell’ordine individuino al più presto queste persone incivili che sono vandali e niente più”. È quanto fa sapere Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito al raid messo in atto davanti alla sede della Uil di via Serena, a Bologna. “Purtroppo non si tratta di un caso isolato e proprio per questo non deve essere sottovalutato – aggiunge Silvia Piccinini – Inoltre trovo surreale che questo gesto arrivi proprio nei giorni dove il Covid ha ripreso a diffondersi in modo quasi esponenziale, a testimonianza del fatto che evidentemente gli autori non hanno ancora ben compreso il contesto in cui stiamo vivendo da ormai più di due anni” conclude Silvia Piccinini.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna