Salute, cresce la psicoterapia online, anche in Emilia-Romagna: i dati

Durante la pandemia, la psicoterapia online è diventata molto diffusa. Questo fenomeno, esploso nei mesi della pandemia e destinato a rimanere, che si è diffuso anche in Emilia-Romagna tra terapeuti e pazienti, si chiama “teleterapia”. Secondo i dati della piattaforma Serenis – che supporta le persone nella ricerca del percorso psicologico giusto e soddisfacente – infatti, le richieste di terapia online sono cresciute molto: un vero e proprio boom.

Durante la pandemia, l’attivazione del “reaching out” (una strategia di ricerca dell’altro legata alla difesa “mammifera”) ci ha spinto a mantenere connessioni virtuali con i nostri coetanei, che spesso sono membri della famiglia o amici intimi, che, pur con buona volontà, non ci hanno potuto realmente aiutare in caso di problematiche psicologiche.

Anche per trovare i migliori psicologi nelle vicinanze, Serenis ha lanciato questo progetto: Polaris, una nuova iniziativa volta a riconoscere e promuovere il lavoro degli psicoterapeuti che si sono distinti per la loro presenza digitale. L’obiettivo è quello di fare chiarezza nel torbido mondo della terapia online, dove la disinformazione e le truffe possono dilagare.

Premio Polaris: ecco i migliori psicologi online di Parma

Il Progetto Polaris assegna il riconoscimento ai professionisti della salute mentale che soddisfano criteri rigorosi, tra cui un’analisi approfondita e ampia di oltre 70.000 recensioni online, l’abbinamento di tali recensioni con il curriculum professionale, le referenze qualitative del terapeuta e la validazione finale da parte di un comitato scientifico composto da psicologi di riconosciuta autorevolezza.

Il risultato è una lista curata di terapeuti premiati per la loro presenza digitale; in Emilia-Romagna sono 45 i professionisti che hanno ricevuto il riconoscimento per la loro presenza digitale, distribuiti nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Daniele Francescon, cofounder di serenis.it, racconta: “Polaris nasce proprio con questo obiettivo: dimostrare gli effetti virtuosi dell’integrazione e della complementarietà tra fisico e digitale (ndr, solo l’1% dei terapeuti premiati lavora con Serenis, mentre il resto riceve in studio in modo indipendente), proponendosi contemporaneamente, nel suo piccolo, come garanzia di qualità online, grazie al coinvolgimento di un gruppo di specialisti esterni autorevoli nella valutazione dei profili dei terapeuti premiati”.