A Crevalcore il Festival Le Notti delle Sementerie

13 giornate di spettacolo, 1 spettacolo internazionale, 2 prime nazionali, 4 repliche del Sogno di una notte di mezza estate, 9 compagnie teatrali ospiti, 6 dialoghi, 32 artisti coinvolti, 22 cittadini in scena provenienti dai laboratori aperti alla cittadinanza, 15 persone coinvolte nell’organizzazione del Festival, 20 volontari; il tutto all’interno di un teatro di paglia di 50 tonnellate che compare a luglio e scompare alla fine del festival, un luogo che accoglie spettacoli di teatro d’autore, un vero e proprio villaggio delle arti.

Questi saranno gli ingredienti della 7^ edizione de “Le Notti delle Sementerie”, festival di teatro contemporaneo sotto le stelle, dall’8 luglio al 7 agosto presso lo spazio agri-culturale Sementerie Artistiche (via Scagliarossa 1174) a Crevalcore, organizzato dall’Associazione Sementerie Artistiche, con la direzione artistica di Manuela De Meo e Pietro Traldi.

Il Festival si apre venerdì 8 luglio (ore 21) con lo spettacolo, filo conduttore di tutto il festival, “Sogno di una notte di mezza estate”, in prima nazionale (in replica il 16, 20 e il 29 luglio) regia di Federico Grazzini della compagnia Sementerie Artistiche. Sabato 9 luglio (ore 22) l’attrice comica Annagaia Marchioro porta al teatro di paglia “#Pourparler”, spettacolo che si ispira alla stand-up americana. Mercoledì 13 luglio (ore 22) Mario Perrotta presenta “Un Bès Antonio Ligabue” lavoro che ruota intorno alla figura del pittore Antonio Ligabue. Venerdì 15 luglio (ore 22) la compagnia Kepler-452 presenta “Gli Altri, indagine sui nuovi mostri”, drammaturgia e regia di Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio. Venerdì 22 luglio (ore 22) “La Cella di seta – Io e Marco Polo” di Marco Gnaccolini e Alberto Rizzi, interpretato da Francesco Gerardi e Giorgio Gobbo. Sabato 23 luglio (ore 22) “Lei Lear” di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco, anche registe assieme ad André Casaca. Mercoledì 27 luglio (ore 22) in scena nel teatro di paglia lo spettacolo “Istanbul beat” di e con Deniz Özdogan. Sabato 30 luglio (ore 22) l’attore e regista Stefano Cenci presenta “Wonderboom”. Mercoledì 3 agosto (ore 22) va in scena “La vita salva” di e con Silvia Frasson. Domenica 7 agosto (ore 22) gran finale alle Sementerie con lo spettacolo “El loco y la camisa”, scritto e diretto da Nelson Valente.