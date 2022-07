A Persiceto due serate dedicate al centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini

In occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Persiceto dedica due serate al famoso poeta, scrittore e regista. Nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco martedì 12 luglio alle ore 21 si terrà l’incontro “Il moralista e l’uomo morale: la società italiana secondo Pier Paolo Pasolini” e mercoledì 13, sempre alle ore 21, verrà proiettato il film documentario “Comizi d’amore” di Pasolini, un film inchiesta sull’amore in Italia negli anni ‘60.

Martedì 12 Luglio, alle ore 21, si terrà l’incontro “Il moralista e l’uomo morale: la società italiana secondo Pier Paolo Pasolini” con Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini di Bologna, e Matteo Marchesini, scrittore e critico letterario e letture a cura di Simona Zavaglia. A cento anni dalla nascita, una serata per riscoprire lo sguardo dell’inimitabile Pier Paolo Pasolini, voce morale dei cambiamenti e delle contraddizioni della società italiana del secondo dopoguerra.

Mercoledì 13 Luglio, sempre alle ore 21, verrà proiettato il film documentario Comizi d’amore (Italia, 1964). Nel 1963 Pier Paolo Pasolini e il produttore Alfredo Bini girano l’Italia per trovare luoghi e volti per il nuovo film del regista friulano, Il Vangelo secondo Matteo. L’occasione consente a Pier Paolo Pasolini di intervistare molte persone. Queste testimonianze sono le protagoniste del film Comizi d’amore, che restituisce le opinioni e le abitudini degli italiani sulla sessualità, sull’amore e sul buon costume, in una società – quella dell’Italia del boom economico – in bilico tra novità e tradizione.