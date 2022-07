A Persiceto “Cinema nei dintorni…”

Nell’ambito della rassegna estiva “Ma che estate! 2022”, il Comune di San Giovanni in Persiceto propone tre appuntamenti di cinema all’aperto in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission. Il ciclo di proiezioni si intitola “Cinema nei dintorni…” sia perché verranno ospitate in zone periferiche del territorio, sia perché i tre film proposti sono tutti in qualche modo legati al territorio persicetano e alcune delle scene sono state girate proprio a Persiceto. È il caso, ad esempio di “Amati fantasmi”, il primo film proiettato lo scorso giovedì 21 luglio, nella piazzetta di Borgata Città che è stato girato anche all’interno del Teatro Comunale di Persiceto.

Le proiezioni successive in programma sono: giovedì 28 luglio, nella piazzetta del Centro civico di San Matteo della Decima, verrà proiettato “Gli anni che cantano”, la storia de Il Canzoniere delle Lame, gruppo bolognese di musica politica e impegno sociale viene ripercorsa da Filippo Vendemmiati in un tour scanzonato e nostalgico; giovedì 4 agosto, nel parco in via Vecchi, seguirà “La signora Matilde. Gossip dal Medioevo”, per la regia di Marco Melluso e Diego Schiavo, in cui Syusy Blady racconta le vicende, i successi e la vita di Matilde di Canossa, una delle donne più potenti e misteriose della Storia.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Ufficio stampa Comune Persiceto