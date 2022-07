FDI: Lepore revochi la delega Politiche Giovanili a Santori

Ancora una volta Santori parla di Cannabis e legalizzazione delle droghe.

Chiariamo subito, per noi di FdI la distinzione tra leggere e pesanti non esiste. Una droga è una droga.

Questa volta, per sponsorizzarsi, il fondatore delle sardine Mattia Santori fa “coming out” dichiarando che coltiva e consuma cannabis con regolarità.

Riteniamo gravissimo che Santori utilizzi il suo ruolo istituzionale e strumentalizzi le commissioni comunali per farne una campagna che sponsorizza il consumo di cannabis. E dire che il Sindaco Lepore gli ha affidato la delega alle politiche giovanili. É questo l’esempio che vuol dare l’Amministrazione ai nostri giovani?

Il Sindaco deve revocare immediatamente le deleghe e Santori perché in queste ultime settimane, in cui a Bologna vengono sgominate enormi reti di spaccio, alimentate da un crescente consumo, non accettiamo che chi è Delegato alle politiche giovanili, si faccia promotore del consumo di droga. Su questo non indietreggeremo di un passo.

Confidiamo che le autorità competenti intervengano immediatamente per verificare eventuali reati sia penali che amministrativi.

Francesco Sassone

capogruppo FdI Bologna

Stefano Cavedagna

Consigliere FdI Comune di Bologna

Marta Evangelisti

Consigliere FdI Comune di Bologna

Manuela Zuntini

Consigliere FdI Comune di Bologna

Felice Caracciolo