A1 Milano-Napoli, chiusura in entrata casello Valsamoggia

Autostrade per l’Italia comunica che sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dalle ore 21 di venerdì 15 luglio alle 6 di sabato 16 sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano, per consentire i lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

Entrata consigliata verso Milano: Modena sud. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.

https://www.autostrade.it/it/previsioni Per ulteriori aggiornamenti si rimanda al sito di Autostrade per l’Italia

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto