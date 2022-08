Call center molesti? Ecco come limitare le chiamate

Dal 27 luglio è operativo il D.P.R. 26/2022 che fissa nuove regole per il telemarketing, ovvero le chiamate pubblicitarie di vari soggetti (dalle compagnie di luce e gas, al treding online, passando per i venditori di depuratori) che chiamano a qualsiasi ora per proporre contratti e offerte.

E’ possibile adesso inserire anche il proprio numero di cellulare nel Registro delle Opposizioni, un registro pubblico tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico dove già potevano già essere inseriti i numeri fissi e gli indirizzi di casa in cui non vogliamo essere contattati.

Secondo le nuove regole, le aziende di telemarketing sono tenute a controllare l’eventuale iscrizione al registro prima di effettuare la chiamata. Se il numero risulta iscritto, deve essere rimosso dagli elenchi pubblicitari.

Come ci si iscrive al Registro delle Opposizioni?

https://bit.ly/3p0e8LG A questo link le indicazioni

Lo Sportello del consumatore del Comune di Crevalcore può dare assistenza sia per l’iscrizione al registro sia per la segnalazione al Garante Privacy. Per fissare appuntamento potete chiamare l’associazione Federconsumatori al numero 051/255810 oppure scrivere a info@federconsumatoribologna.it

dalla pagina Fb Comune Crevalcore