Veronesi, Sindaco Anzola: “Mi candido alla Camera: le ragioni della mia scelta”

In primo luogo perché potrei, anche se eletto, continuare a fare il sindaco del mio comune fino alla scadenza naturale (maggio 2024): amo il mio lavoro e desidero rappresentare il mio territorio in Parlamento.

In secondo luogo perché la lista di Azione – Italia Viva propone ai cittadini una seria alternativa moderata e riformista, basata su progettualità e concretezza, ovvero ciò che serve per far ripartire il lavoro e l’economia.