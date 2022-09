A Persiceto la “Grande Abbuffata 2022” dei Mazzagatti

Torna anche quest’anno l’imperdibile appuntamento culinario con la Grande Abbuffata, dal 3 al 5 e dal 9 al 12 settembre (via Bassa 21/c – S.G. Persiceto) sagra con gastronomia tipica nella campagna persicetana, con un palco con concerti, bar e i tradizionali giochi del peso e del tappo.

Un gustoso appuntamento, organizzato dalla società carnevalesca Mazzagatti, per assaggiare i piatti della tradizione bolognese, e che quest’anno festeggia la sua 44a edizione.

È gradita la prenotazione per i gruppi dalle 8 alle 18 persone per evitare assembramenti in entrata, gli ingressi saranno contingentati e i posti limitati. Prenotazioni via WhatsApp 339.6655068 (Adelmo).

Disponibile anche l’opzione “asporto”.

Vuoi maggiori info sull’evento? Scrivi una mail a info@mazzagatti.it o chiama 3409214928 (Franco).

Evento organizzato da Ass. Carnev. Mazzagatti A.P.S. con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto.