Giampiero Veronesi (Anzola) sugli attacchi alla sua candidatura

perché sanno che la mia candidatura al Parlamento nazionale ha la forza della credibilità di chi da 27 anni, di cui 8 da sindaco, è impegnato ad amministrare il territorio e a risolvere i problemi dei cittadini.

Ci attaccano, perché sanno che Azione-Italia Viva hanno la forza di chi cerca soluzioni concrete alla crisi che il paese sta attraversando. Mentre tutti erano impegnati in gossip e attacchi personali è stato il nostro leader Carlo Calenda a richiamare l’attenzione sul . Ora finalmente tutti ne parlano.

Non ci sono ricette semplici, ma vanno immediatamente sostenute con provvedimenti a difesa del nostro tessuto produttivo.

Sono in campo per dare una mano a rilanciare il Paese, non per perdermi nelle polemicucce di sinistra sempre più chiusa nei palazzi e sempre più auto-referenziale.

dal profilo Fb Giampiero Veronesi