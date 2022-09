Grave infortunio sul lavoro a Crevalcore

Grave infortunio sul lavoro venerdì sera in una pizzeria a Crevalcore, a rimanere ferita una 64enne di origine ucraina, dipendente del locale. La donna stava pulendo una macchina impastatrice quando, improvvisamente, il meccanismo si è messo in funzione incastrando la mano della signora all’interno. Soccorsa immediatamente dai colleghi e dai gestori, sono intervenuti il 118, con l’elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri, per gli accertamenti del caso. La donna è stata ricoverata in condizioni di media gravità all’ospedale Maggiore di Bologna.