Caro energia, strategia comune tra Regione e parti sociali per ridurre l’impatto su imprese e lavoratori

Sarà un tavolo strategico con Regione, associazioni di impresa, professioni e organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima, a seguire la gestione della crisi energetica e a monitorare l’impatto dei costi sul sistema regionale delle imprese e del lavoro in Emilia-Romagna, allo scopo di individuare misure concrete per contrastare e ridurre l’impatto dei costi economici e sociali dovuti all’emergenza del caro-energia e venire incontro in modo tempestivo alle esigenze di aziende, lavoratori e professionisti, nonché per accelerare investimenti e impiego delle energie rinnovabili.



Tra i suoi compiti, definire le richieste prioritarie al Governo nazionale e le azioni da mettere in campo a livello regionale, ribadendo l’importanza primaria dell’iniziativa assunta dal Governo italiano in sede europea in materia di approvvigionamento e contenimento del prezzo del gas, contrasto alla speculazione.

Le misure regionali