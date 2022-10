CGIL Terre d’Acqua: criticità nel bando per famiglie emanato dal Comune di Persiceto

Il Comune di Persiceto ha emanato un bando per aiutare le Famiglie in difficoltà. Purtroppo ci sono delle criticità strutturali in questo bando che metteranno in seria difficoltà chi ancora non possiede la documentazione necessaria per parteciparvi.

Inoltre giudichiamo assurdi certi paletti che decurtano l’eventuale contributo a cui si avrebbe diritto se, nel corso del 2022, la famiglia na avesse percepito uno diverso.

Su certi provvedimenti dovrebbe esserci la massima trasparenza e condivisione con le Organizzazioni Sindacali, purtroppo l’amministrazione sceglie di non farlo ed i risultati sono che si esclude invece di includere.

dalla pagina Fb CGIL Terre d’Acqua