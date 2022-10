Sassone (FDI), ennesima rissa tra immigrati: ecco il risultato delle politiche della sinistra in città

Un’altra scena da incubo in quello che dovrebbe essere il biglietto da visita della città per coloro che vi arrivano in treno: domenica notte tra via Boldrini e piazza XX Settembre si è infatti scatenata l’ennesima rissa tra immigrati. Ancora una volta, quindi, siamo costretti a rilevare come situazioni simili siano determinate dall’accoglienza indiscriminata delle Sinistra che, per un malinteso concetto di solidarietà, ha consegnato la nostra città al degrado e all’insicurezza. Con il nuovo Governo di Centro-Destra ci impegneremo a potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine e ad implementare strumenti come “Strade Sicure” per tutelare la tranquillità di tutti i cittadini.

Francesco Sassone

Presidente Gruppo Consiliare

FDI Bologna