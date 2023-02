Calderara di Reno, comunicazione per i pazienti del Dr. Pavignani

Come saprete, dal 28 febbraio il Dr. Pavignani cesserà l’incarico per pensionamento.

Anche questa volta, grazie ad un importante lavoro con il Distretto sanitario Pianura Ovest e U.O Cure Primarie, sempre disponibili ad un’interlocuzione costante, al fine di garantire continuità assistenziale, abbiamo una risposta tempestiva che deve rassicurare tutti gli assistiti.

È stato, infatti, individuato un medico incaricato, Dr. Emanuele Lai (fino ad assegnazione titolare), cui dò il benvenuto a #Calderara e che prenderà servizio proprio dal 28 febbraio. I pazienti del Dr Pavignani non dovranno fare nulla, sarà tutto automatico, e quindi non sarà necessario recarsi allo Sportello C.U.P. per effettuare alcun cambio del medico di base.

Resta inteso che, qualora lo si desideri, è possibile effettuare una nuova scelta a favore di un medico con disponibilità ad acquisire nuovi assistiti. Nel frattempo è in corso un bando per zona carente che nei prossimi mesi ci dirà se sarà individuato un medico definitivo e titolare. A tale riguardo comunico che detto bando, come da noi richiesto e condiviso con AUSL, è stato pubblicato con obbligo di apertura ambulatorio anche a #Lippo

In allegato la lettera che gli assisti del Dr Pavignani, che ringrazio per il lavoro prestato e a cui auguro un buon pensionamento, riceveranno in questi giorni.

Grazie a tutti e tutte.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone