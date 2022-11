Dimissioni di Marta Evangelisti (FDI) dal Consiglio Comunale di Bologna

Oggi rassegnerò le mie dimissioni come consigliere del gruppo FDI al Comune di Bologna, per poter ricoprire al meglio, e nell’interesse di tutti gli emiliano romagnoli, la carica di capogruppo in Consiglio Regionale. Ringrazio i miei colleghi di FDI con i quali in questi anni abbiamo portato avanti battaglie importanti per il bene di Bologna e dei bolognesi e sono certa che questo percorso intrapreso assieme alcuni anni fa sarà proseguito con la stessa passione e la medesima tenacia. Passione e tenacia che porterò con me anche in Consiglio Regionale sempre dai banchi dell’opposizione assieme ai nuovi colleghi con cui lavorerò ogni giorno per il bene di tutti i cittadini.

Marta Evangelisti

Capogruppo FDI

Consiglio regionale Emilia-Romagna