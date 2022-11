PNRR, all’Emilia-Romagna quasi 24 milioni di euro per progetti di ricerca in sanità

I 16 progetti di ricerca sanitaria in Emilia-Romagna con fondi PNRR

Una tecnologia per prevenire l’osteoporosi sin dalla nascita, strategie innovative non farmacologiche per la diagnosi precoce, prevenzione e cura su misura dei disturbi depressivi tra i malati di cancro.

Sono alcuni dei 16 progetti di ricerca sanitaria che saranno realizzati in Emilia-Romagna grazie a un finanziamento di oltre 14,2 milioni di euro:

10 riguardano le Malattie croniche non trasmissibili

3 le Malattie rare

3 la Proof of Concept (‘Prova del concetto di studio’).

Si tratta di risorse per la ricerca sanitaria messe a disposizione dal ministero della Salute con il primo avviso pubblico del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza, pubblicato il 20 aprile 2022.

I 28 progetti di ricerca finalizzata in Emilia-Romagna