Sala Bolognese: salutiamo l’anno in sicurezza e rispettando gli altri

Tuttavia non dimentichiamo di rispettare l’ambiente e le sensibilità di tutti, in particolare delle persone più fragili e degli animali, per evitare loro notevole disagio e stress.

Capodanno è una festa di tutti e per tutti, è giusto festeggiare ma è fondamentale il senso della misura, la consapevolezza di non essere soli ma parte di una Comunità.

Non raccogliamo mai i fuochi inesplosi, versiamo sopra dell’acqua per essere sicuri che non costituiscano pericolo, non puntiamoli contro le persone e gli animali.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese