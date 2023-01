Persiceto: carabinieri identificano 3 persone per un agguato a San Pietro in Casale

Dopo 6 mesi di indagine i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno identificato tre tunisini, 30, 40 e 43 anni, che lo scorso 8 luglio aggredirono due connazionali davanti a un esercizio commerciale di San Pietro in Casale. I tre, nel corso di una rissa, erano intervenuti armati di machete, mazze da baseball e spray urticante, aggredendo violentemente i due che hanno subito gravi lesioni a seguito dei colpi inferti. Per gli inquirenti, fin da subito, è stato chiaro che non si trattasse di una semplice rissa ma di un vero e proprio agguato; all’origine, probabilmente, una partita di droga che però i carabinieri non hanno mai trovato.

I tre dovranno ora rispondere di lesioni aggravate in concorso e sono stati tradotti in carcere.