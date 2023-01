Polo del Lavino: il Centrodestra compatto nel No

Il progetto del “polo del Lavino” è stato approvato con i voti favorevoli di tutti i gruppi di maggioranza PD e i voti contrari dei gruppi di opposizione di centrodestra nel Consiglio Comunale di Anzola e di tutti i Comuni di Terre d’Acqua nel 2019. Da allora nessuno ha sostenuto le eccezioni di noi consiglieri contrari, dichiara Michele Facchini, capogruppo ad Anzola di Civicamente Uniti, che riguardavano il consumo del suolo, le ripercussioni sulla viabilità, l’impatto sul commercio locale e l’inopportunità di aprire un grande supermercato a poca distanza da Ipercoop e Gran Reno. È quantomeno curioso che sia sorto un comitato sul territorio recentemente in seguito al passaggio del Sindaco Veronesi dal PD ad ItaliaViva e il duro scontro tra lui e i suoi assessori (uno sfiduciato ed uno dimesso).

Angela Bertoni, consigliere del gruppo Uniti per l’Alternativa in Città Metropolitana spiega che questo progetto è già inserito nel piano territoriale metropolitano e probabilmente saranno difficili delle modifiche sostanziali, ma presenteremo un’interrogazione in Città Metropolitana, così come è già stato fatto in Regione da Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia, per conoscere lo stato del progetto e soprattutto capire cosa vuole fare la maggioranza di sinistra che, a fasi alterne, difende il territorio e si preoccupa dell’impatto ambientale.

“Quello a cui teniamo, chiosa Manuela Zuntini, consigliere comunale a Bologna di Fratelli d’Italia, è dare risposte alle problematiche che concretamente i cittadini ci pongono; in questo caso i residenti ci stanno sollecitando sull’incidenza che questo progetto avrà sulla viabilità che insiste in gran parte anche sulla città di Bologna essendo la frazione di Lavino “a cavallo” fra il capoluogo e il Comune di Anzola.

Manuela Zuntini – Consigliere Gruppo FDI Comune Bologna, Angela Bertoni – Consigliere Gruppo Uniti per l’Alternativa Città Metropolitana Bologna, Michele Facchini – Capogruppo Civicamente Uniti Comune Anzola Emilia