55 progetti di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole in tutte le province

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un nuovo pacchetto di interventi di edilizia scolastica con i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si tratta di altri 80 milioni di euro – che si aggiungono a quelli già stanziati – per 55 nuovi interventi che hanno l’obiettivo di rendere le scuole più moderne, accoglienti e sicure.

Nell’ultima seduta, la Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha approvato infatti i progetti da finanziare, per un investimento complessivo di 80,7 milioni di euro, di cui oltre 66 all’Emilia-Romagna dal PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3) e la restante quota di 14,7 milioni di cofinanziamento a carico degli Enti Locali che hanno proposto gli interventi prioritari nei rispettivi territori.

Il nuovo pacchetto arriva dopo che la Regione ha ottenuto dal ministero dell’Istruzione 45,5 milioni di euro – a cui vanno aggiunti 36 milioni di cofinanziamento degli enti territoriali – per finanziare 46 progetti di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole.

Il cronoprogramma dei lavori e mappa territoriale dei progetti

Il nuovo pacchetto di interventi che la Regione candida ai finanziamenti del PNRR comprende scuole e istituti di ogni ordine e grado, dai servizi per l’infanzia fino alle superiori, con un cronoprogramma preciso: aggiudicazione dei lavori entro il prossimo 15 settembre; apertura dei cantieri entro il 30 novembre, chiusura dei lavori entro il 31 dicembre 2025 e collaudo entro il 31 marzo 2026.

L’elenco dei progetti copre l’intero territorio regionale, da Rimini a Piacenza passando per la Città Metropolitana di Bologna, e comprende diverse tipologie di intervento: si va dalla costruzione di nuovi edifici scolastici, ai lavori di adeguamento e miglioramento antisismico ed efficientamento energetico fino alle opere di ammodernamento e messa in sicurezza delle vecchie strutture. Previsti anche interventi per dotare di palestre alcune scuole che ne sono prive.

