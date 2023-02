26 febbraio: a Persiceto la “Tiger Cup” di pattinaggio

Questa domenica la nostra società ha l’onore di ospitare la Tiger Cup.

È una gara organizzata dalla UISP (ideata da Alessandro Atti) per dare la possibilità a tutti di competere e confrontarsi in una disciplina molto tecnica come il pattinaggio a rotelle.

La Tiger Cup è un trofeo aperto a tutti, anche ad atleti con disabilità.

Abbiamo l’onore per la prima volta di ospitare un’atleta argentina, Bettina Seghesio, che parteciperà questa domenica alla gara.

Noi con mille difficoltà presenteremo il nostro campione Fabio Luppi, che purtroppo arriva da un lungo stop dovuto a 2 piccoli interventi, andati molto bene.

Nonostante tutto con pochissime lezioni sulle gambe, il nostro Fabio, allenato da Daniele e Cristina, vuole scendere in pista per partecipare al trofeo.

Vi aspettiamo numerosi ad assistere a questa magnifica esperienza, augurando a tutti gli atleti un grande in bocca al lupo.

dalla pagina Fb Pattinaggio Persicetano