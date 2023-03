Cavedagna e Zuntini (FDI): Gestione folle del piano sosta da parte del Comune

Che il Comune avesse enormi difficoltà nella gestione di un piano della sosta schizofrenico, lo sapevamo già, ma il connubio con Bomob sta dimostrando ulteriore incompetenza, al netto delle già grandi criticità che ha l’azienda nel fornire un servizio adeguato, dal rapporto con i dipendenti, che vivono condizioni insostenibili da parte dell’azienda, fino alla mala gestione dei contrassegni e dell’app Roger.

Oltre al danno delle strisce blu, per le quali il comune non sta tutelando i commercianti ed i lavoratori, che saranno costretti a pagare il parcometro, la beffa: multe pazze ai cittadini.

La Giunta Comunale sta combinando dei pasticci evidenti sulle strisce blu, al solo scopo di fare cassa.

Noi di Fratelli d’Italia abbiamo già chiesto un’udienza conoscitiva in comune perché ci venga spiegato cosa sta succedendo e perché Comune è Bomob si prendano le loro responsabilità. Se il servizio è dannoso è colpa sia dell’uno che dell’altro. Nel frattempo lunedì si terrà il consiglio aperto con i cittadini al San Donato richiesto da Fdi perché anche lì ci sono molte lamentele.

Manuela Zuntini Consigliere FDI