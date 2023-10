A Persiceto una manifestazione per Israele

L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto organizza una manifestazione per esprimere totale condanna dell’azione terroristica in corso ad opera di Hamas e solidarietà a tutte le popolazioni colpite, nell’intento di essere una comunità che chiede la pace.

Lunedì 16 ottobre dalle ore 20 si terrà una fiaccolata lungo le vie del centro storico del capoluogo a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il ritrovo è previsto alle ore 20 davanti a Porta Vittoria; il corteo si svolgerà poi lungo corso Italia, via Mazzini, via Matteotti, via Roma, via Gornia, via Gramsci, rientro in corso Italia e conclusione in piazza del Popolo.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e vedrà la partecipazione dei vari gruppi politici presenti in Consiglio comunale.

Ufficio stampa Comune Persiceto