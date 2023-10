Persiceto, l’Amministrazione comunale saluta Maria Rita Guazzaloca e Mauro Borsarini

Durante l’ultimo Consiglio comunale l’Amministrazione ha voluto salutare e ringraziare la professoressa Maria Rita Guazzaloca e il professor Mauro Borsarini a conclusione della loro percorso professionale, che negli ultimi anni li ha visti impegnati come dirigenti rispettivamente dell’Istituto comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto e dell’Istituto di istruzione superiore “Archimede”.

In particolare, il Sindaco Lorenzo Pellegatti li ha ringraziati per il lavoro svolto con estrema professionalità nelle scuole persicetane, per la dedizione e la passione dimostrata per la didattica, per l’attenzione verso alunni e famiglie.

dalla pagina Fb Comune Persiceto