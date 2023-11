Ispettorato del Lavoro, sospese due attività a San Giovanni in Persiceto

Tra le attività commerciali sospese nel bolognese, a seguito di controlli svolti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, si segnalano due locali pizzeria/rosticceria di San Giovanni in Persiceto i quali sono andati in contro alla sospensione dell’esercizio.

Nelle due attività i Carabinieri hanno riscontrato la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente.

“La valutazione dei rischi è l’insieme di tutte le operazioni che si devono attuare per stimare i livelli di rischio associati ad esposizioni a fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.Tutte le considerazioni attinenti e conseguenti la valutazione dei rischi confluiscono in un documento dinamico che è, pertanto, rappresentativo delle politiche prevenzionistiche dell’azienda cui si riferisce: il Documento di Valutazione del Rischio” (dal portale INPS).