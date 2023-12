Mercoledì 6 dicembre 33° Anniversario della Strage del Salvemini

In occasione del 33° anniversario della Strage del Salvemini, dal 2 al 16 dicembre 2023, l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Città metropolitana di Bologna, Comuni di Bologna, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, l’associazione Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990 e l’I.T.C.S. “Gaetano Salvemini”, promuove, insieme ai partner delle singole iniziative, appuntamenti di ricordo e riflessione legati allo sport, alle arti, alla musica, alle istituzioni, al mondo della scuola.

Il 6 dicembre 1990, un aereo militare in avaria abbandonato dal pilota precipitò sull’allora succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno (Bologna) provocando la morte di undici studentesse e uno studente della classe 2^A – Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra Venturi – e oltre ottanta feriti.

Nel programma del 33° anniversario della strage, dal titolo “Un filo che non si spezza”, c’è dunque lo sport con i memorial di nuoto pinnato (3 dicembre a Bologna) e pattinaggio artistico (16 dicembre a Casalecchio di Reno); c’è il coinvolgimento dei giovani e delle scuole con la premiazione del concorso di arti visive per gli istituti superiori (4 dicembre a Casalecchio di Reno), e le numerose iniziative presso l’Istituto Salvemini il 6 dicembre; c’è la musica, grazie al concerto con il flautista Manuel Zurria (2 dicembre a Sasso Marconi), cori e orchestra sempre a Sasso Marconi (il 3 dicembre), nonché “Il ricordo nella musica” e il concerto per la Festa di San Nicolò a Zola Predosa (il 10 dicembre); ci sono le arti con le letture poetiche a Sasso Marconi (2 dicembre) e l’inaugurazione della targa artistica, realizzata dagli studenti dell’Istituto Arcangeli di Bologna alla biblioteca di Zola Predosa (9 dicembre).

La commemorazione ufficiale si terrà mercoledì 6 dicembre, alle 10.30, presso l’Aula della Memoria alla Casa della Solidarietà (via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno). Sarà presente per la Città metropolitana il consigliere delegato Daniele Ruscigno con il Gonfalone.

Seguirà, alle 11.30, la Santa Messa solenne presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Casalecchio di Reno.

