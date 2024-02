A Sant’Agata si inaugura il progetto Agorà

Il 16 febbraio 2024 in via Terragli a Levante 1 a Sant’Agata Bolognese, si terrà l’inaugurazione ufficiale del progetto Agorà, un nuovo spazio dedicato ad attività didattiche, educative e di sostegno alla genitorialità aperto a tutti i bambini e alle famiglie del territorio.

L’evento avrà inizio alle ore 12.00 e vedrà la partecipazione di illustri personalità, tra cui:

S.E. Card. Matteo Maria Zuppi, Presidente Conferenza Episcopale Italiana

Remo Taricani, Deputy Head of Italy Unicredit

Umberto Tossini, Chief Human Capital Officer Automobili Lamborghini S.p.A

Giuseppe Vicinelli, Sindaco Sant’Agata Bolognese

Don Gabriele Porcarelli, Presidente Fondazione Ritiro S. Pellegrino

Elena Fiorini, Responsabile Agorà

Elena Ugolini, Rettrice Scuole Malpighi

Il progetto Agorà è nato con l’obiettivo di trasformare il centro giovanile adiacente alla scuola Suor Teresa Veronesi in uno spazio vitale per la comunità, ricco di attività educative che possano essere opportunità di crescita e futuro per le nuove generazioni in un territorio povero di proposte.

Lamborghini, già partner delle Scuole Suor Teresa Veronesi nella costruzione di Neverending, la prima biblioteca in lingua inglese dell’intera area, nata nel 2022 e dedicata ai bambini del territorio, ha dato un contributo fondamentale anche in questa occasione, permettendo di realizzare un ulteriore spazio dedicato alla crescita e allo sviluppo dei bambini.

Sostegno altrettanto importante al progetto è stato offerto da Unicredit che ha raddoppiato il contributo elargito da Lamborghini rendendo possibile la realizzazione di Agorà, che si propone di offrire nuovi laboratori al polo scolastico e diventare un punto di riferimento per attività didattiche, educative e di sostegno alla genitorialità.

Le Scuole Suor Teresa Veronesi, inserite da settembre 2021 nel gruppo delle Scuole Malpighi, gestite dalla Fondazione Diocesana Ritiro San Pellegrino, sono da sempre un punto di riferimento essenziale per l’educazione dei giovani. La Fondazione Diocesana Ritiro San Pellegrino, gestore della scuola, ha preso in affitto i locali del Centro Polivalente dal Comune, trasformandoli in laboratori a disposizione della scuola e di tutti i bambini del territorio.

Da Ottobre 2023 Agorà ha iniziato la propria attività offrendo molteplici proposte formative pensate per bambini e adulti: corsi di strumento, di psicomotricità, di yoga, di teatro, di inglese, laboratori corali e corsi di multisport.

Il Comune di Sant’Agata Bolognese ha dato il proprio patrocinio al progetto, sottolineando l’importanza dell’educazione per lo sviluppo e il benessere del territorio.