In occasione di attività di controllo, svolte per contrastare il lavoro nero, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna e personale del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna hanno sanzionato un cantiere edile a Crevalcore, con sospensione dei lavori e sanzione, per utilizzo di manodopera clandestina.

Altri controlli sono avvenuti, sempre a Crevalcore, in alcuni esercizi nel settore della ristorazione.