L’assessore regionale Donini in visita all’ospedale di Persiceto

Nella giornata di giovedì 22 febbraio l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini ha visitato l’ospedale di Persiceto. La visita è stata occasione per parlare con i medici e con il personale sanitario, vedere l’organizzazione dei reparti e le nuove attrezzature.

Per l’occasione erano presenti Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto; Giampiero Falzone, sindaco di Calderara con delega alla Sanità per l’Unione Terred’Acqua; Stefania Dal Rio, direttore del Distretto Pianura Ovest; Paolo Bordon, direttore generale dell’Azienda USL di Bologna e Sara Accorsi, consigliera della Città metropolitana di Bologna con delega al Welfare metropolitano.

dalla pagina Fb Comune Persiceto