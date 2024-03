Schianto a Sant’Agata, muore uomo di 48 anni

Si tratterebbe di un semaforo non rispettato la causa dell’incidente mortale accaduto questa mattina a Sant’Agata Bolognese. Il sinistro è avvenuto all’incrocio, regolato da impianto semaforico, tra via Montirone e via Ghiarone, con l’impatto tra una Volvo, condotta dal 48enne A.R. deceduto nel veicolo, e una Ford Focus occupata da una donna di 58 anni e un uomo di 47, rimasti entrambi feriti e portati all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.

All’arrivo dei soccorritori, a testimoniare la violenza dell’urto, la Volvo si presentava ribaltata sull’asfalto.

Per chi frequenta queste strade l’episodio non è dissimile da molti altri incidenti avvenuti a causa della velocità eccessiva.