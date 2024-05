Chiusura temporanea degli Uffici di Polizia Locale di Anzola dell’Emilia

A causa del fatto gravissimo, avvenuto il 16 maggio, che ha visto la perdita di una giovane vita presso gli uffici adibiti al Servizio di Polizia Locale siti presso lo stabile di Piazza Giovanni XXIII nr. 1 (casa gialla), è disposta la temporanea chiusura dei suddetti locali, sino al dissequestro e per tutto il tempo occorrente al ripristino funzionale degli stessi. Temporaneamente il Servizio di Polizia Locale è trasferito presso la sede comunale di Anzola dell’Emilia sita in Via Grimandi nr.1.

Ordinanza n. 38 Del 17 maggio 2024