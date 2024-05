Gara di sparo alla quaglia, Piccinini (M5S): “Pratica barbara e incivile. Bene stop”

“La gara di sparo alla quaglia in programma a Padulle di Sala Bolognese è una pratica barbara e incivile. Bene quindi che, dopo la legittima protesta delle associazioni animaliste, l’evento sia stato annullato. Per evitare però che casi del genere possano ripetersi in futuro la Regione potrebbe prendere l’impegno di vietare esplicitamente questo tipo di manifestazioni in Emilia-Romagna”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alle polemiche sull’evento organizzato da Confavi (Confederazione delle attività venatorie) e l’Associazione per la cultura rurale inizialmente previsto per domenica 2 giugno al campo cinofilo di Padulle di Sala Bolognese e poi annullato. “Anche soltanto pensare di far svolgere una gara dove vince chi uccide più animali, in questo caso quaglie, è davvero orrido e deprimente – spiega Silvia Piccinini – Manifestazioni come quella che si sarebbe dovuta svolgere domenica niente hanno a che fare con lo sport, né con la cultura rurale. Certo è che se non fossero intervenute le associazioni animaliste la gara di sparo alla quaglia molto probabilmente si sarebbe svolta senza particolari intoppi. Crediamo quindi che sia necessario, per evitare che in futuro si possano ripetere casi del genere, che la Regione vieti a priori eventi di questo tipo” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna