Morellow Festival, il 15 e 16 giugno cultura, arte e voglia di stare insieme al Parco Morello di Calderara

Un gruppo di giovani calderaresi, la cultura, la voglia di stare insieme, un grande parco. Sono tra gli ingredienti della più fresca novità dell’estate 2024 di Calderara: il Morellow Festival, in programma al Parco Morello sabato 15 e domenica 16 giugno, promette di riempire le due serate di centinaia di partecipanti, voglia di far festa e artisti ed eventi di buon livello.

Si tratta del progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2023, il cui titolo era “Ideazione di un evento conviviale e/o progettazione di un arredo urbano da realizzare in uno spazio aperto pubblico dedicato alla comunità”: i 10 mila euro messi a disposizione dall’Amministrazione erano andati agli HiGuys, un collettivo di ragazzi molto attivi sul fronte dell’organizzazione di eventi e momenti di socialità, per la creazione del festival, che con l’aiuto di realtà imprenditoriali del territorio e la collaborazione del Comune è diventato realtà e si propone come uno degli eventi di punta dell’estate calderarese.

Sarà una due giorni aperta a tutti, senza biglietto d’ingresso né prenotazione e ricca di arte, cultura e attività, con la musica e il cinema a fare da filo conduttore delle due giornate: dj set e concerti il sabato, dalle 16.30 fino a tarda sera, e varie iniziative la domenica, propedeutiche alla proiezione del film Green Book. Il tutto condito dalla voglia di fare comunità nel grande spazio verde offerto dal centrale Parco Morello, che l’organizzazione si augura attiri partecipanti, in particolare giovani, non solo da Calderara ma dall’intero territorio.

Di seguito il programma completo della 2 giorni, mentre tutti gli aggiornamenti saranno sul sito web e sui social di Culturara, il sistema culturale di Calderara che ha attivamente partecipato all’organizzazione del festival.

Il programma

Sabato 15 giugno:

– 16.30 Battle freestyle contest rap (I Puma)

– 20:15 DJ Set con Dj Dany Silva (OVRTM)

– 21.15 Moder live

– 22.15 Davide Shorty in trio live

– 23:45 DJ Set con Dj Shawa & Ferrash B2B (Drop!)

Domenica 16 giugno:

– 17.30 Book club a cura di HiGuys

– 17.30 Laboratorio di Arteterapia (Gretaluz)

– 17.30 Crea il tuo anello – Wirewrap (Retro Bottega)

– 20:30 Talk di introduzione al film, con il curatore Massimo

Bondioli e Andrea Adriatico, regista teatrale e cinematografico.

– 21:15 Proiezione del film Green Book (di Peter Farrelly – 2018)

Durante entrambe le giornate saranno presenti stand di street food & drink oltre a mercatini del proprio ingegno.

