Ferragosto alla piscina di San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 14 e giovedì 15 agosto 2024 eventi per trascorre il Ferragosto nella piscina di San Giovanni in Persiceto (via Castelfranco 16/b).

Mercoledì 14 – apertura 9-20

Avremo un regalo per tutti i bimbi! Per rinfrescare una giornata calda ci sarà un ghiacciolo omaggio per tutti i bimbi che saranno presenti in piscina.

Giovedì 15 – apertura 8-20

Durante la giornata avremo l’animazione per i bimbi, il gioco aperitivo, babydance e per finire alle 17 circa SCHIUMA PARTY per adulti e bambini con COCOMERATA per tutti. Marco Dj ci accompagnerà con la colonna sonora della della nostra estate 2024. Saremo aperti con orario e tariffe festive dalle 8 alle 20.

gli organizzatori