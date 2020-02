Persiceto, i ragazzi dell’Associazione Il Cortiletto in favore del verde pubblico

Questa mattina i ragazzi dell’Associazione Il Cortiletto si sono dati appuntamento con tecnici del Comune di Persiceto presso il parco pubblico adiacente a via Sasso, per dare il via a un importante progetto: con il ricavato delle serate “I giovedì del Cortiletto” organizzate senza scopo di lucro durante l’estate scorsa, i ragazzi hanno deciso di acquistare in accordo con l’amministrazione alcuni alberi e piante da donare al Comune per realizzare un piccolo bosco. Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare questa area pubblica e di sensibilizzare la cittadinanza promuovendo iniziative senza finalità di guadagno e a favore del pianeta e dell’ambiente.

Nella mattinata di oggi i ragazzi hanno picchettato il terreno in attesa di collocare le piante e concimare il terreno nelle prossime settimane.

Sul posto ha portato il proprio saluto il Sindaco Lorenzo Pellegatti.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto