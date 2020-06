Il Bravo Caffè presenta Il Salottino del Jazz

Nell’attesa di inaugurare il Salotto del Jazz – quest’anno sarà più lungo e ricco – il Bravo (via Mascarella 1 – Bologna) si è inventato il Salottino: da venerdì 26 giugno, tutte le sere, fino all’inizio della kermesse estiva più importante di Mascarella Alta, un duo accompagnerà le vostre cene suonando nel dehor (rigorosamente all’aperto)!

Si comincia venerdì 26 giugno col duo composto da Federico Sportelli (sax) e Giannicola Spezzigu (contrabbasso).

Seguirà sabato 27 quello formato da Pino De Fazio (tastiera) e Monia Pineda (voce).



I tavoli saranno sistemati sul dehor e fuori.

Per info e prenotazione tavoli (per bere e cenare): Tel. 3335973089 / 051266112 / info@bravocaffe.it

Ufficio stampa Bravo Caffè