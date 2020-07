Calderara, centri estivi comunali. Come effettuare il pagamento della retta e scaricare l’attestazione

Le famiglie dei bambini frequentanti le attività estive del nido comunale o i centri estivi comunali possono effettuare il pagamento della retta accedendo al portale Sosia@Home, cliccando su Posizione Utente e quindi su Estratto Conto e selezionando il periodo giugno – luglio 2020.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite i seguenti canali:

– sul sito del Comune di Calderara di Reno, nel menu Trova Servizi – sezione PagoPA, riportando il codice avviso di 18 caratteri;

– utilizzando il circuito CBILL presente su home-banking, inserendo il CBILL AGJQV e il codice avviso;

– presso gli sportelli bancari o presso gli sportelli automatici Bancomat, inserendo il codice avviso;

– presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica, comunicando il codice avviso.

Si ricorda che una settimana di frequenza è stata scontata a tutte le famiglie. Pertanto chi ha scelto una sola settimana di centro estivo non avrà alcun avviso di pagamento da scaricare.

Note operative per il pagamento:

– quando si riporta il codice avviso, non inserire spazi;

– a causa di un intervento di manutenzione, non è possibile effettuare il pagamento direttamente dal portale Sosia@Home cliccando sull’icona con le carte di credito;

– la scadenza per il pagamento è fissata al 31/07/2020.

Attestazioni di pagamento:

Le famiglie che ne abbiano necessità potranno scaricare, sempre sul portale Sosia@Home, l’attestazione del pagamento effettuato. L’attestazione è di norma scaricabile entro qualche ora dal momento in cui il pagamento viene effettuato.

Per reperire tale attestazione il genitore dovrà cliccare su Posizione Utente e quindi su Attestazioni. A questo punto dovrà indicare il periodo in cui è stato effettuato il pagamento (es. 01/07/2020 – 31/07/2020) e cliccare sulla voce Scegliere. Cliccando infine su Stampa, il programma scaricherà l’attestazione richiesta.

