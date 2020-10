Persiceto: sondaggio telefonico, il Comune non ha dato alcun mandato

Negli ultimi giorni alcuni cittadini si sono rivolti al Comune chiedendo informazioni sul committente di un sondaggio telefonico che richiedeva loro l’indicazione di gradimento di possibili candidati sindaco per Persiceto. Il Comune precisa di non aver dato mandato di alcun sondaggio.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto

Diversi cittadini mi hanno informato di aver ricevuto una telefonata anonima (nel senso che l’operatore non si qualifica) in cui viene richiesto di esprimere un parere sull’operato dell’amministrazione e il gradimento personale su possibili candidati sindaco alle prossime amministrative. Premesso che questo genere di sondaggi non è vietato dalla legge, ci tengo a precisare che non sono stati commissionati dal comune e tantomeno dal gruppo di maggioranza di Impegno Comune.

Grazie dell’attenzione.

Lorenzo Pellegatti