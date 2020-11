Anzola dell’Emilia: Natale con i commercianti

Ad Anzola, in questo momento difficile d’emergenza sanitaria, vengono messe in campo una serie di iniziative per sostenere la rete di attività e persone che è parte attiva della nostra comunità.

A sostegno della spesa: vi chiediamo, se acquistate presso i negozi locali dal 15 novembre 2020 al 6 gennaio 2021 di conservare gli scontrini per partecipare all’estrazione di buoni acquisto. A chi farà acquisti, in questo periodo per una cifra complessiva superiore ai 500,00 euro di cui almeno la metà in spese non alimentari, saranno sorteggiati quattro buoni acquisto uno di 1.000,00, uno di 500,00 e due di 250,00 euro.

Molti commercianti di Anzola, come segno tangibile di solidarietà metteranno a disposizione, una percentuale di sconto che applicheranno sugli acquisti delle famiglie e dei cittadini, in un determinato giorno della settimana. Presto vi daremo la lista dettagliata della percentuale degli sconti offerti e dei giorni in cui saranno praticati.

Anche i presepi saranno protagonisti e simbolo di questo Natale. Raccogliendo una richiesta venuta dal Comitato dei Commercianti, il Servizio cultura del comune sta facendo da tramite fra la Badia di Santa Maria in Strada che ne offre un buon numero e altri cittadini, per allestire le vetrine di chi ne ha fatto richiesta.

Per continuare la tradizione dell’addobbo con le luminarie l’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà in cui si trovano attività e imprese, metterà a disposizione un contributo straordinario che, insieme ai contributi dei Commercianti e delle Aziende, permetterà di allestirle.

L’Amministrazione comunale ha predisposto anche i tradizionali abeti natalizi ad Anzola e frazioni. L’Associazione Allegre Comari, volontari per il Verde di Ponte Samoggia, i volontari di San Giacomo del Martignone prepareranno dei creativi presepi all’aperto. Le Allegre Comari stanno elaborando anche decorazioni per l’albero. L’artista Paco de Huanama con l’aiuto di Carlo Salamina sta allestendo un presepe artistico.

Le iniziative sono promosse dal Comitato dei Commercianti Anzola SIAMO NOI con il sostegno di Pro Loco Anzola Emilia e dell’Amministrazione Comunale.

Potete scaricare anche dal sito del Comune il modulo di adesione alle iniziative dedicato gli esercenti delle attività del nostro territorio. Vai al link https://bit.ly/2UBvZJu

Per informazioni scrivi a Patrizia Caffiero, Addetta al Servizio Cultura patrizia.caffiero@comune.anzoladellemilia.bo.it

o all’Ass. Pro Loco di Anzola prolocoanzola@gmail.com