Modifiche alla viabilità presso il Chiesolino di Decima

Da lunedì 29 novembre a giovedì 2 dicembre 2021, sono previste modifiche alla viabilità in prossimità del Chiesolino di Decima, per consentire i lavori di bonifica bellica del canale adiacente la via Cento: dalle ore 8 alle 17, nel tratto di via Cento compreso tra le intersezioni con via Poggeschi e via San Cristoforo sarà in vigore la circolazione a senso unico alternato.

Si consiglia, per quanto possibile, di utilizzare strade alternative.

comunepersiceto.it