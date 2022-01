Persiceto, modifiche alla viabilità in via Biancolina

Nella mattinata di venerdì 28 gennaio 2022 sarà chiuso al traffico il tratto di via Biancolina compreso tra via Boschi e il confine con il comune di Sala Bolognese per consentire lo svolgimento di prove strutturali per le verifiche sismiche da effettuarsi sul ponte Scolo Dosolo.

Venerdì 28 gennaio dalle ore 9 alle ore 13 sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, esclusi i residenti del tratto di via Biancolina compreso tra via Boschi e via Samoggia e i mezzi di polizia e soccorso, scuolabus e autobus del servizio di linea.

Le verifiche sismiche interesseranno tutti i ponti sullo Scolo Dosolo e quindi prevedono modifiche alla viabilità anche nel territorio di Sala Bolognese:

giovedì 27 gennaio dalle 9 alle 13, chiusura al traffico di via Zaccarelli

venerdì 28 gennaio dalle 9 alle 13, chiusura al traffico di via Carline

Il percorso alternativo da San Giovanni in Persiceto in direzione Sala Bolognese è la Trasversale di Pianura (SP 3).

