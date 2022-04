Violenza su una donna a Sant’Agata Bolognese

Una donna si è presentata sabato pomeriggio al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dichiarando di essere stata vittima di violenza il giorno precedente.

Il fatto, sotto indagine delle forze di polizia, sarebbe accaduto a Sant’Agata Bolognese il primo pomeriggio di venerdì, quando la 31enne, mentre passeggiava nei pressi della propria abitazione, è stata avvicinata da uno sconosciuto (descritto dalla vittima come un 40enne di origine nordafricana) che l’avrebbe strattonata e costretta ad un rapporto sessuale.

Sono ora in corso le indagini degli organi inquirenti per individuare l’autore della brutale violenza.