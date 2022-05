Domenica 29 maggio il Comune di Persiceto organizza alcune iniziative in occasione del decennale del sisma che colpì il territorio nel maggio 2012.

Dieci anni fa, il 20 maggio 2012, una scossa di terremoto colpì l’Emilia-Romagna; nove giorni dopo, il 29 maggio alle 9 di mattina una scossa di magnitudo 5,8 con epicentro tra Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro, venne avvertita in tutta l’Italia settentrionale.

Il decennale è l’occasione non solo per ricordare quei tragici giorni, ma anche per raccontare il percorso di ricostruzione compiuto.

A Persiceto, domenica 29 maggio alle ore 11, nella Sala consiliare del Municipio si terrà “Persiceto a dieci anni dal sisma”, con la partecipazione di persone, enti e istituzioni che nel 2012 contribuirono ad affrontare l’emergenza terremoto.

Nel pomeriggio seguirà “La bellezza ritrovata”, visita guidata ad alcuni luoghi pubblici di Persiceto feriti dal sisma e ora riqualificati – il complesso Conventuale di San Francesco, la scuola primaria Quaquarelli, la Chiesa del Crocifisso, il Palazzo Comunale, la Chiesa Collegiata di San Giovanni Battista – a cura di Miriam Forni dell’associazione culturale Co.Me.Te.

Ritrovo alle ore 18 presso il Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria attraverso il modulo online (posti limitati)

comunepersiceto.it