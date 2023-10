Enti locali, bando della Regione per sostenere i Comuni a rischio di squilibrio finanziario

Un apposito fondo che, con risorse della Regione, va sostenere e prevenire il dissesto finanziario dei bilanci dei Comuni dell’Emilia-Romagna.

Si tratta del “Fondo di erogazione per i Comuni in squilibrio finanziario” istituito dalla Giunta regionale che, nel corso dell’ultima seduta, ha anche approvato un bando rivolto proprio ai Comuni emiliano-romagnoli per l’assegnazione delle risorse, che con il primo bando ammontano a 350mila euro nel biennio 2023-2024.

L’obiettivo della misura è quello di sostenerli aiutandoli nel prevenire situazioni di dissesto finanziario e incentivando l’adozione di misure per superare situazioni di squilibrio nel proprio bilancio. I Comuni interessati avranno tempo per presentare la manifestazione di interesse fino al prossimo 23 ottobre.

“È uno strumento di finanza che avvia un percorso con elementi di novità unici nel panorama nazionale, e costruisce un accordo tra Regione e Comuni beneficiari dei contributi per favorire azioni di rafforzamento amministrativo per superare possibili rischi di squilibrio finanziario, offrendo un supporto concreto agli enti coinvolti- spiega l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano-. Così si rendono concreti gli obiettivi della Legge regionale 20, e si va a integrare e completare le numerose azioni della Regione a favore degli enti locali”.

Il bando

L’avviso detta modalità e criteri di ripartizione delle risorse, che tengono conto anche di dimensioni demografiche, fragilità socioeconomico-territoriale, disagio strutturale dei comuni.

Possono partecipare al Fondo di erogazione i Comuni che abbiano deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno l’obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 148-bis del TUEL e si trovino in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da specifici indicatori.

regione.emilia-romagna.it