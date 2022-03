La “Biblioteca Vivente” a Persiceto

Domenica 13 marzo dalle ore 16 alle 19, la Biblioteca “Giulio Cesare Croce” Sezione Adulti ospiterà la “Biblioteca Vivente” a cura dell’associazione BibliotechiAmo.

Per l’occasione in biblioteca non troverete pagine da leggere ma vite da incontrare e scoprire. Infatti i “Libri Viventi” sono persone in carne e ossa, pronte a raccontare la loro storia: un’esperienza di vita forte e significativa che possa trasmettere un messaggio importante agli altri.

Prenotazione obbligatoria contattando la Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti (tel. 051.6812961, bibliocroce@comunepersiceto.it).

Ingresso con Super Green Pass e mascherina Ffp2.

dalla pagina Fb Comune Persiceto